Земетресение от 6,6 по Рихтер разтърси бреговете на Антарктида
Според данните от оперативната обработка на Алтайско-Саянския филиал, земетресението е регистрирано в 03:22 ч. московско време (02:22 часа българско време) в петък, епицентърът е бил на 1249 км от чилийския град Пунта-Аренас, на около 207 км от брега на Антарктида.
По интензивността на трусовете в епицентъра земетресението се оценява като "опустошително“.
Геоложката служба на САЩ оцени магнитуда на земетресението също на 6,6 по скалата на Рихтер. Според данните ѝ, епицентърът на земетресението е било на дълбочина 5 км.
