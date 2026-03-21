Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Земетресение с магнитуд 6,7 по скалата на Рихтер е регистрирано днес в района на Средноатлантическия хребет, граница между раздалечаващите се тектонски плочи, разположена по дължина на дъното на Атлантическия океан. Това показва справка на официалната интернет страница на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Земетресението е било на 1825 км североизточно от Сейнт Джонс, Антигуа и Барбуда, на 1796 км североизточно от Беаусежур, Гваделупа, на дълбочина 10 км.

Има издадено предупреждение за цунами.