Земетресение с магнитуд 6.0 по скалата на Рихтер е регистрирано днес в Западна Турция. Това показва справка на ''Фокус'' на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център ().Епицентърът на земетресението е бил на 62 км югоизточно от Балъкесир, Турция, на 10 км югоизточно от Синдърги, Турция, на дълбочина 11 км. Трусът е регистриран в 22:48 часа местно време (21:48 българско време).