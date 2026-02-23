Сподели close
Земетресение с магнитуд 6,1 по скалата на Рихтер е регистрирано в Аляска, съобщи Геоложката служба на САЩ.

Земетресението е станало на дълбочина 1 км в северната част на Тихия океан, не е издадено предупреждение за цунами.

Европейският средиземноморски сеизмологичен център (EMSC) регистрира земетресението на 1547 км югозападно от Анкъридж, на 276 км югозападно от Уналяска, на дълбочина 6 км.