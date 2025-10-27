Сподели close
Земетресение с магнитуд 6.6 по скалата на Рихтер е регистрирано в Гуадалупе. Това показва справка на "Фокус" на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Трусът е регистриран на 223 км североизточно от Розо, Доминика в 08:38 часа местно време, на 148 км източно от Босежур, Гуадалупе, на дълбочина 35 км.