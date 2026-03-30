Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Земетресение с магнитуд 7,0 по скалата на Рихтер бе регистрирано във Вануату. Това показва справка на ФОКУС на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Трусът е регистриран на 287 км северозападно от Порт-Вила, на 35 км североизточно от Луганвил, на дълбпчина 126 км.