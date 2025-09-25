Силно земетресение с магнитуд 7.2 по скалата на Рихтер разтърси няколко района в Колумбия, предаваСилно земетресение с магнитуд 7.2 по Рихтер наруши спокойствието на жителите на Атлантико, Сесар, Антиокия, Сантандер и Северна Сантандер в сряда вечер, 24 септември, според информация на Колумбийската геоложка служба (SGC) в социалните мрежи. Епицентърът е бил във Венецуела."Епицентърът отново беше в Маракайбо, Венецуела, и разтърси голяма част от Колумбия около 23:55 часа местно време", се посочва в съобщението.По данни на Европейския-средиземноморски сеизмологичен център (EMSC) земетресението е било с магнитуд 6.2 по скалата на Рихтер, трусът е регистриран на 63 км северозападно от Валера, Венецуела, на 6 км югоизточно от Мене Гранде, Венецуела, на дълбочина 10 км. В 06:51 часа българско време е регистрирано второ земетресение с магнитуд 6.3 по скалата на Рихтер.