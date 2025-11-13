EMSC).
Епицентърът е бил на 43 км западно от Лимасол, на 15 км източно-югоизточно от Пафос, и е било с дълбочина 18 км.
По данни на EMSC трусът е станал в 11:27 местно време (съвпада с българското). Жителите на острова съобщават, че са усетили земетресението, но към момента няма сведения за пострадали или щети.
Припомняме, че вчера силно земетресение разтърси Кипър.
Земетресение отново разтърси остров Кипър
© EMSC
