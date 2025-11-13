Сподели close
Земетресение с магнитуд 4,5 по скалата на Рихтер е регистрирано на остров Кипър днес. Това показва справка на "Фокус" на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Епицентърът е бил на 43 км западно от Лимасол, на 15 км източно-югоизточно от Пафос, и е било с дълбочина 18 км. 

По данни на EMSC трусът е станал в 11:27 местно време (съвпада с българското). Жителите на острова съобщават, че са усетили земетресението, но към момента няма сведения за пострадали или щети.

Припомняме, че вчера силно земетресение разтърси Кипър. 