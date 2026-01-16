(EMSC).
Трусът е регистриран на 58 км източно-югоизточно от Елбасан,
на 14 км южно от Поградец, на дълбочина 5 км.
Земетресение разлюля Албания
Тежка зимна обстановка и в Истанбул, утрешният ден ще бъде неучебен и неработен за някои граждани
11.01
