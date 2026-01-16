Сподели close
Земетресение с магнитуд 3.7 по скалата на Рихтер е регистрирано в Албания. Това показва справка на "ФОКУС" на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Трусът е регистриран на 58 км източно-югоизточно от Елбасан,

на 14 км южно от Поградец, на дълбочина 5 км.