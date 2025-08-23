ЗАРЕЖДАНЕ...
Земетресение разстърси Курилските острови
Трусът е регистриран на 256 км южно от Петропавловск-Камчатски, на 87 км югоизточно от Озерновски, Русия, на дълбочина 75 км. Земетресението е регистрирано в 3:44 часа местно време (7:44 часа българско време).
Не е издадено предупреждение за цунами.
