Земетресение с магнитуд 5,5 по скалата на Рихтер е регистрирано тази сутрин в район близо до брега на северните Курилски острови на Русия. Това показва справка на официалната интернет страница на Европейския средиземноморски сеизмологичен център).Трусът е регистриран на 256 км южно от Петропавловск-Камчатски, на 87 км югоизточно от Озерновски, Русия, на дълбочина 75 км. Земетресението е регистрирано в 3:44 часа местно време (7:44 часа българско време).Не е издадено предупреждение за цунами.