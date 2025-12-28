Сподели close
Земетресение с магнитуд 3.5 по скалата на Рихтер е регистрирано в морето край гръцките Додеканезки острови. Това става ясно от справка на ФОКУС в сайта на Европейският средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Епицентърът на труса е бил на 86 км северно от Ираклион, Гърция, на 38 км южно от Фира, Гърция, на дълбочина от 87 км. 

Няма предупреждения за възможност от образуване на цунами.