EMSC).
Епицентърът на труса е бил на 86 км северно от Ираклион, Гърция, на 38 км южно от Фира, Гърция, на дълбочина от 87 км.
Няма предупреждения за възможност от образуване на цунами.
Земетресение разтърси Додеканезките острови в Гърция
©
Още по темата
/
Невероятни кадри от Дубай и Абу Даби: Улиците се превърнаха в реки, водата нахлу в търговски център
19.12
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Бурята ''Йоханес'' удари Швеция, над 40 000 домакинства останаха ...
22:11 / 27.12.2025
Живият Нострадамус с лошо предсказание за британската монархия!
22:11 / 27.12.2025
Протестите в Гърция ескалират: Фермерите блокираха пътя между Сол...
21:40 / 27.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.