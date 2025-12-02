EMSC).
Епицентърът на земетресението е бил на 100 км западно-югозападно от Лариса, на
18 км източно-югоизточно от Праманта, и е било на дълбочина 5 км.
По данни на EMSC трусът е регистриран в 8:23 часа местно време, което съвпада с българското.
Земетресение разтърси Гърция
© EMSC
Русия обяви, че е превзела изцяло Покровск и Волчанск
22:31 / 01.12.2025
22:31 / 01.12.2025
Червен код за време в Гърция
18:10 / 29.11.2025
18:43 / 29.11.2025
Червен код за време в Гърция
18:10 / 29.11.2025
Най-малко 153 души загинаха при наводненията в Шри Ланка
17:10 / 29.11.2025
Тръмп обяви затваряне на въздушното пространство над Венецуела
15:58 / 29.11.2025
Стрелба по време на Черния петък в Калифорния, трима души са ране...
09:30 / 29.11.2025
