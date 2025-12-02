Сподели close
Земетресение с магнитуд 3,0 по скалата на Рихтер е регистрирано в Гърция днес. Това показва справка на "Фокус" на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Епицентърът на земетресението е бил на 100 км западно-югозападно от Лариса, на

18 км източно-югоизточно от Праманта, и е било на дълбочина 5 км. 

По данни на EMSC трусът е регистриран в 8:23 часа местно време, което съвпада с българското.