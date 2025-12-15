Сподели close
Земетресение с магнитуд 3,3 по скалата на Рихтер е регистрирано в Южна Гърция днес. Това показва справка на "Фокус" на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Епицентърът на земетресението е бил на 173 км южно от Патра, на 49 км югозападно от Гаргалианой, Гърция, на дълбочина 10 км. Трусът е станал в 18:43 часа местно време (съвпада с българското). 

Няма данни за пострадали или щети.