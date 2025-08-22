ЗАРЕЖДАНЕ...
Земетресение разтърси Западна Турция
Епицентърът на труса е бил на 52 км югоизточно от Балъкесир, на 2 км североизточно от Синдърги, Турция, на дълбочина 6 км.
Земетресението е регистрирано в 15:21 часа местно време (съвпада с българското).
