Силно земетресение с магнитуд 4.4 по скалата на Рихтер е регистрирано в Западна Турция. Това показва справка на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Епицентърът на труса е бил на 52 км югоизточно от Балъкесир, на 2 км североизточно от Синдърги, Турция, на дълбочина 6 км.

Земетресението е регистрирано в 15:21 часа местно време (съвпада с българското).