Земетресение с магнитуд 3,0 по скалата на Рихтер е регистрирано в Западна Турция днес. Това показва справка на "Фокус" на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Епицентърът на земетресението е бил на 61 км югоизточно от Балъкесир, на 9 км югоизточно от Синдерги, и е било с дълбочина от 11 км. 

По данни на EMSC трусът е регистриран в 16:42 часа местно време (15:42 българско време). 

До момента няма данни за пострадали или щети.