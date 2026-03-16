Земетресение с магнитуд 4.3 по скалата на Рихтер е регистрирано в Гърция. Това показва справка на официалната интернет страница на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).Трусът е регистриран на 156 км западно от Лариса, Гърция, на 16 км западно от Елеоуса, Гърция, на дълбочина 5 км.Земетресението е регистрирано в 19:24 часа местно време (съвпада с българското).