Земетресение с магнитуд 3,1 по скалата на Рихтер е регистрирано на остров Крит днес. Това показва справка на "Фокус" на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Епицентърът на земетресението е бил на 103 км югозападно от Ираклион, на 59 км югозападно от Ретимно, и е било с дълбочина 8 км. 

Трусът е регистриран в 11:03 часа местно време (съвпада с българското). Няма данни за пострадали и щети.