Епицентърът на земетресението е бил в района на Додеканезките острови, на дълбочина от 11 км.
По данни на EMSC земетресението е станало на 105 км югозападно от Айдън, Турция, и на 11 км североизточно от Агия Марина, Гърция. Трусът е станал към 8:38 часа местно време (съвпада с българското), като няма данни за пострадали или материални щети.
Додеканезките острови (известни повече като Додеканезите) са гръцка група от острови, които се простират на границата между гръцките териториални води на Егейско море и югозападното малоазийско крайбрежие на Турция.
