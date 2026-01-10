EMSC).
Епицентърът на земетресението е бил на 67 км южно от Лариса, Гърция, на 15 км северозападно от Ламия, Гърция, на дълбочина 5 км. Трусът е станал в 6:53 часа местно време (съвпада с българското).
Няма данни за пострадали или щети.
Земетресение с магнитуд 4.6 по скалата на Рихтер разтърси Гърция
