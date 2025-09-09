ЗАРЕЖДАНЕ...
Земетресение с магнитуд 4.7 по Рихтер разтърси Иран
©
Епицентърът на труса е бил на 157 км северозападно от Шарджа, ОАЕ, на 38 км югоизточно от Киш, Иран, на дълбочина 10 км.
Трусът е регистриран в 17:12 часа местно време.
Още по темата
/
Това е първата дългосрочна прогноза за есента и зимата: Балканите ги очакват по-студени дни и по-чести снеговалежи
31.08
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Терминал на летище ''Хийтроу'' е евакуиран след предполагаем инци...
22:21 / 08.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.