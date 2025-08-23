Земетресение с магнитуд 5,2 по скалата на Рихтер удари района близо до брега на Камчатка тази сутрин. Това показва справка на Европейския средиземноморски сеизмологичен център ().Епицентърът на труса е бил на 1601 км североизточно от Асахикава, Япония, на 181 км северозападно от Петропавловск-Камчатски, Русия, на дълбочина 10 км. Земетресението е регистрирано в 16:22 часа местно време ( 7:22 българско време).''Фокус'' припомня, че на 30 юли Камчатка беше ударена от най-силното земетресение от 1952 г. насам, с магнитуд 8,8 по скалата на Рихтер.