Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Земетресение с магнитуд 5,2 по скалата на Рихтер беше регистрирано днес в морската зона на 89 километра югозападно от остров Закинтос в Западна Гърция. 

Според Геодинамичния институт към Националната обсерватория в Атина, трусът е регистриран в 01:41 ч. место време на дълбочина от 8,5 километра.

Няма официална информация за пострадали, съобщава eKathimerini. 