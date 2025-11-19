Земетресение с магнитуд 5,5 е регистрирано в Камчатка. Това съобщава Telegram-каналът на Камчатския филиал на Единната геофизична служба на РАН.Земетресението е настъпило на 178 км от Петропавловск-Камчатски. Епицентърът е бил на дълбочина 40,3 км.