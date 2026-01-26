EMSC).
Земетресението е регистрирано на 515 км западно-северозападно от Порт Морсби, 41 км южно от Менди, Папуа Нова Гвинея, на дълбочина 8 км.
Засега няма информация за евентуални пострадали или щети.
Земетресение с магнитуд 5,6 по скалата на Рихтер разтърси Папуа Нова Гвинея
Тежка зимна обстановка и в Истанбул, утрешният ден ще бъде неучебен и неработен за някои граждани
11.01
Global Firepower публикува рейтинга на най-мощните армии в света за 2026 година: На кое място е България?
25.01
