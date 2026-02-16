Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Земетресение с магнитуд 5,7 е регистрирано днес край Южните Сандвичеви острови. Това показва справка на ФОКУС в сайта на Средиземноморския сеизмологичен центърър (EMSC).

Епицентърът е регистриран на 2845 км източно от Пунта Аренас, Чили, на 2160 км северно от Стенли, Фолкландски острови, на дълбочина 77 км.

Няма данни за жертви и разрушения. Не е обявявана заплаха за цунами.