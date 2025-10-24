ЗАРЕЖДАНЕ...
Земетресение с магнитуд 5,8 удари остров Хокайдо
©
Засечено е около 01:40 часа местно време. Към този момент няма съобщения за ранени или материални щети.
Още по темата
/
Още от категорията
/
СЗО алармира: Нужни са спешни действия - над 11 милиона души умират от неврологични заболявания ежегодно
14.10
Медведев: Европейската епидемия от БпЛА е провокация на "бандеровците", за да предизвикат война
06.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Нови правила за магазините в Истанбул
22:27 / 23.10.2025
Срещата на върха: Лидерите от ЕС и Зеленски обсъждат подкрепата з...
08:26 / 23.10.2025
САЩ наложиха санкции срещу руските петролни компании "Роснефт" и ...
08:28 / 23.10.2025
WSJ: САЩ разрешиха на Украйна да нанася удари по Русия с някои ви...
08:38 / 23.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.