Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Земетресение с магнитуд 5,9 по скалата на Рихтер удари Тайван. Трусът е регистриран около 15:45 часа местно време. 

Европейският средиземноморски сеизмологичен център посочи, че е усетен на 136 км от Кеелунг, Тайван и на 19 км Йонакуни, Япония . 

Няма данни за пострадали хора или сериозни материални щети към този момент.