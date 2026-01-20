EMSC).
Земетресението е регистрирано на 480 км северозападно от Порт Морсби, Папуа Нова Гвинея, на 24 км източно от Маданг, Папуа Нова Гвинея, на дълбочина 109 км.
Има предупреждение за опасност от цунами.
Досега няма информация за жертви или потенциални щети.
Земетресение с магнитуд 5,9 по скалата на Рихтер удари Папуа Нова Гвинея
©
Още по темата
/
Снеговалежите в Русия счупиха 150-годишен рекорд: Хората скачат от прозорците, за да излязат от домовете си
18.01
Тежка зимна обстановка и в Истанбул, утрешният ден ще бъде неучебен и неработен за някои граждани
11.01
Още от категорията
/
Румен Радев изрази съболезнования към крал Фелипе VI и семействата на жертвите при тежката влакова катастрофа в Испания
19.01
Златото поскъпва отново, след като Тръмп наложи мита на осем европейски държави заради Гренландия
19.01
Британски семейства заведоха дело срещу TikTok заради смъртта на децата им в резултат на опасни предизвикателства
16.01
Радослав Христов: Търговско споразумение между ЕС и Меркосур е неизгодно не само за зърнопроизводителите, то е неизгодно и за цяла Европа
16.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Испания обяви тридневен траур след влаковата катастрофа
16:33 / 19.01.2026
ЕС предлага помощ на Испания след тежката влакова катастрофа
13:18 / 19.01.2026
Проф. Чуков: Вероятността за нови удари срещу Иран е твърде голям...
13:25 / 19.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.