Земетресение с магнитуд 5,9 по скалата на Рихтер удари района на Папуа Нова Гвинея тази сутрин. Това става ясно от справка на сайта на Европейския-средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Земетресението е регистрирано на 480 км северозападно от Порт Морсби, Папуа Нова Гвинея, на 24 км източно от Маданг, Папуа Нова Гвинея, на  дълбочина 109 км.

Има предупреждение за опасност от цунами.

Досега няма информация за жертви или потенциални щети.