Земетресение с магнитуд 5,1 по скалата на Рихтер удари района близо до източния бряг на Камчатка. Това показва справка на Европейския средиземноморски сеизмологичен център ().Епицентърът на труса е бил на 1632 км източно от Комсомолск на Амур, Русия, на 137 км-югоизточно Петропавловск- Камчатски, Русия, на дълбочина 28 км. Земетресението е регистрирано в 20:26 часа местно време.'''' припомня, че на 30 юли Камчатка беше ударена от най-силното земетресение от 1952 г. насам, с магнитуд 8,8 по скалата на Рихтер.