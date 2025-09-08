ЗАРЕЖДАНЕ...
Земетресение с магнитуд 5.1 по скалата на Рихтер удари Камчатка
©
Епицентърът на труса е бил на 1632 км източно от Комсомолск на Амур, Русия, на 137 км-югоизточно Петропавловск- Камчатски, Русия, на дълбочина 28 км. Земетресението е регистрирано в 20:26 часа местно време.
''Фокус'' припомня, че на 30 юли Камчатка беше ударена от най-силното земетресение от 1952 г. насам, с магнитуд 8,8 по скалата на Рихтер.
Още по темата
/
Това е първата дългосрочна прогноза за есента и зимата: Балканите ги очакват по-студени дни и по-чести снеговалежи
31.08
Затворени летища, училища и масова евакуации, Виетнам се подготвя за най-мощната буря за тази година
25.08
Още от категорията
/
Проф. Дронзина: Присъствието на Путин като почетен гост на военния парад в Китай стана сцена за демонстрация на руско-китайски съюз, това е изключително неприемливо за европейските държавни глави
05.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Земетресение от 4.9 по Рихтер удари Западна Турция
12:48 / 07.09.2025
Папа Лъв канонизира първите двама светци от своя понтификат, вклю...
12:49 / 07.09.2025
Повреден кабел е причината за трагедията с трамвай в Лисабон?
09:35 / 07.09.2025
Хеликоптер се разби в Минесота, няма оцелели
08:51 / 07.09.2025
Утре ще се състои канонизацията на 15-годишния "инфлуенсър на Бог...
21:45 / 06.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.