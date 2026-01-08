EMSC).
Епицентърът на земетресението е бил на 102 км северозападно от Сан Хуан, Аржентина, на 70 км южно от Сан Агустин де Вале Фертил, Аржентина, на дълбочина 20 км.
Засега няма информация за евентуални пострадали или щети.
Земетресение с магнитуд 5.2 по скалата на Рихтер разтърси Аржентина
