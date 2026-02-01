Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Земетресение с магнитуд 5.8 по скалата на Рихтер е регистрирано на остров Тонга, в югозападната част на Тихия океан. Това показва справка на ФОКУС на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Епицентърът на труса е бил на 125 км североизточно от столицата Нукуалофа, на 92 км югоизточно от Oхонуа, Тонга. Дълбочината му е била на 12 км.

Няма данни за щети или пострадали.