Епицентърът на земетресението е бил на 99 км североизточно от Трухильо, Перу, на 46 км западно от Чимботе, Перу, на дълбочина 60 км.
Трусът е регистриран в 21:51 часа местно време, като до момента няма данни за пострадали или щети.
Земетресение с магнитуд 6,2 по скалата на Рихтер удари бреговете на Северно Перу
