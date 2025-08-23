Силно земетресение с магнитуд 6.0 по скалата на Рихтер удари край бреговете на Ел Салвадор. Регистрирано е около 03:14 часа местно време, според уебсайта на Европейско-средиземноморския сеизмологичен центърЕпицентърът на земетресението се намира на 134 километра югозападно от Санта Ана.Не се съобщава за жертви към този момент.