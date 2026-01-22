Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Земетресение с магнитуд 6.2 по скалата на Рихтер беше регистрирано край бреговете на Камчатка. Това показва справка на ФОКУС на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Епицентърът на земетресението е бил на 130 км южно от Петропавловск-Камчатски, Русияс, на 115 км югоизточно от Вилючинск, Русия, на дълбочина 66 км.