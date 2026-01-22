EMSC).
Епицентърът на земетресението е бил на 130 км южно от Петропавловск-Камчатски, Русияс, на 115 км югоизточно от Вилючинск, Русия, на дълбочина 66 км.
Земетресение с магнитуд 6.2 по скалата на Рихтер разтърси бреговете на Камчатка
©
Още по темата
/
Снеговалежите в Русия счупиха 150-годишен рекорд: Хората скачат от прозорците, за да излязат от домовете си
18.01
Още от категорията
/
Тръмп: САЩ няма да налагат наказателни мита срещу европейските страни, споразумяхме се с Рюте за Гренландия
09:53
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Европейският парламент прати споразумението с Меркосур до Съда на...
17:29 / 21.01.2026
Европол разби международна престъпна мрежа, действаща в целия ЕС
17:08 / 21.01.2026
ЕС предоставя 90 млрд. евро на Украйна: Чехия, Унгария и Словакия...
15:16 / 21.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.