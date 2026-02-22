EMSC).
Епицентърът на земетресението е бил на 97 км северно от Кота Кинабалу, на 62 км югозападно от Кудат, на дълбочина от 620 км.
Засега няма данни за евентуални жертви или причинени материални щети.
Има предупреждение за опасност от цунами.
Земетресение с магнитуд 7.1 по скалата на Рихтер удари бреговете на Малайзия
©
Още по темата
/
Най-малко 15 загинали, хиляди евакуирани и се очакват нови проливни дъждове: Португалия е връхлетяна от нова природна стихия
12.02
Още от категорията
/
Хаос в САЩ: Задава се зимна буря, невиждана от години, издадено е предупреждение за 35 милиона души!
21:02
Близо 200 случая в Европа: Опасният токсин в адаптираните млека се появи и в неизтеглени партиди
20.02
От Английската гражданска война насам: Андрю е първият арестуван представител на британското кралско семейство
19.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Тръмп повиши глобалните мита от 10% на 15%
19:21 / 21.02.2026
Axios: В Белия дом е обсъждан вариант за ликвидирането на аятолах...
08:58 / 21.02.2026
Die Welt: Украйна може да се съгласи да отстъпи територии в замян...
08:58 / 21.02.2026
OpenAI намали драстично прогнозата си за разходи до 2030 година
08:58 / 21.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.