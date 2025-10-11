Земетресение с магнитуд 7.7 по скалата на Рихтер разтърси протока Дрейк към 17:29 часа местно време.От Европейския средиземноморски сеизмологичен центърсъобщават, че трусът е регистриран на около 956 км югоизточно от Пунта Аренас, Чили и на 710 км югоизточно от Ушуая, Аржентина.Дълбочината му е 10 км. От U.S. Tsunami Warning Centers съобщават, че няма опасност от цунами.