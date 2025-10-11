ЗАРЕЖДАНЕ...
Земетресение с магнитуд 7.7 удари протока Дрейк
От Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC) съобщават, че трусът е регистриран на около 956 км югоизточно от Пунта Аренас, Чили и на 710 км югоизточно от Ушуая, Аржентина.
Дълбочината му е 10 км. От U.S. Tsunami Warning Centers съобщават, че няма опасност от цунами.
