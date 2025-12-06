EMSC).
Епицентърът на земетресението е бил на 49 км в западна посока от Фокшани, на 62 км на изток от Сфънту Георге, на 64 км на север от Бузъу, Румъния.
Трусът е регистриран в събота в 9:25 ч. местно (и българско) време.
Земетресение удари Румъния
