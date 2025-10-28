Сподели close
Земетресение с магнитуд 4.5 по скалата на Рихтер е регистрирано днес в Западна Турция. Това показва справка на ''Фокус'' на сайта на Европейския средиземноморски център (EMSC).

Трусът е регстриран на 63 км югоизточно от Балъкесир в 10:10 часа местно време (09:10 часа българско време), на 12 км югоизточно от Синдирги, на дълбочина 11 км.

"Фокус" припомня, че на 27 октомври вечерта, в същия район бе регистрирано земетресение с магнитуд 6.1 по скалата на Рихтер, трусът бе усетен и в България. В Турция бяха регистрирани над 100 вторични труса.