Жаир Болсонаро е с ранен етап на рак на кожата
В неделя той е получил медицински грижи, включително хирургично почистване на кожни лезии. "Изследванията показаха, че две от лезиите са били ранен етап на рак на кожата. Това вече беше лекувано чрез отстраняване, но е необходимо постоянно наблюдение, за да се гарантира, че няма да се появят нови лезии и че всичко е било отстранено", пред репортери лекарят на Болсонаро Клаудио Биролин, цитиран от ProtoThema.
Върховният съд на Бразилия осъди в четвъртък Жаир Болсонаро на 27 години и три месеца затвор за опит за преврат след поражението му на изборите през 2022 г. от настоящия президент на страната Луис Инасио Лула да Силва.
