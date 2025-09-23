ЗАРЕЖДАНЕ...
Желязков: България призовава за незабавното и безусловно освобождаване на всички заложници на Хамас
©
Историческата памет е тази, която най-първа свързва България и еврейския народ. Тази година бяха отбелязани 82 години от спасяването на българските евреи. Паметното събитие от близкото минало, което обедини българи от всички обществени прослойки и до днес не е забравено, и ежегодно българският народ си спомня времето, когато извиси своя глас, за да защити правото на сънародниците си от еврейски произход да живеят, отбелязват от МС.
"България последователно призовава за незабавното и безусловно освобождаване на всички заложници. Кризата със заложниците засяга пряко и нашата страна. Сред лицата, които все още са задържани от "Хамас", е един български гражданин", посочи министър-председателят. Той подчерта, че е наложително да се гарантира защитата на всички цивилни, в т.ч. хуманитарните работници, по всяко време, както и на гражданската инфраструктура, като медицински заведения, училища и помещения на ООН.
Премиерът коментира още, че борбата с антисемитизма е един от водещите приоритети на външната политика на България в областта на правата на човека. В момента държавата изпълнява първия си Национален план за действие за борба с антисемитизма, приет от Министерския съвет.
"Срещата ни е израз на дългогодишното приятелство и взаимно уважение между България и еврейската общност. Вярваме, че диалогът, паметта и сътрудничеството са в основата на силните ни връзки и на усилията ни за по-добро и справедливо бъдеще за всички. Оценяваме последователната позиция на България в борбата с антисемитизма и в подкрепа на междукултурното разбирателство. За нас е важно да продължим съвместната работа в области като образованието, опазването на историческата памет и насърчаването на толерантността в обществото", каза от своя страна Марк Левин, изпълнителен заместник-председател и главен изпълнителен директор на Националната коалиция в подкрепа на евразийското еврейство – NCSEJ.
"Само чрез сътрудничество можем да гарантираме, че миналото няма да бъде забравено, а уроците от него – пренебрегнати", коментира председателят на Световната еврейска организация за реституцията Гидеон Тейлър.
Още по темата
/
Проф. Владимир Чуков: България и спецорганите трябва да наблюдават Истанбул, там живеят голяма част от лидерите на Хамас
21.09
Румен Радев към НАТО: Модернизацията на армията ни допринася за колективната отбрана на НАТО в региона
08.09
Доц. Валентин Вацев: Приключилият на този етап Ирано-израелски конфликт ще има развитие най-много след 6 месеца
30.06
Поптодорова: Войната между Иран и Израел не е приключила, за Европа Русия е по-реалната заплаха
28.06
Още от категорията
/
Калас: Трябва ускорим постепенното премахване на руския втечнен природен газ до 1 януари 2027 година
19.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
ЕС иска да отмени закона за "бисквитките"
14:16 / 22.09.2025
"Прощавам му": Вдовицата на Чарли Кърк с послание, което Америка ...
10:01 / 22.09.2025
Земетресение от 5 по Рихтер е станало в съседна и любима на бълга...
08:13 / 22.09.2025
Над 10 000 хотела завеждат дело срещу Booking.com
22:30 / 21.09.2025
Йозгюр Йозел беше преизбран за председател на опозиционната парти...
20:46 / 21.09.2025
НАТО вдигна немски изтребители след появата на руски разузнавател...
17:10 / 21.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.