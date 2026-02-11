Associated Press.
Началникът не в разкрил името й, а мотивът за нападението остава неясен.
Флойд е заявил, че полицията все още разследва как жертвите са свързани с нападателя.
"ФОКУС" припомня, че най-малко 10 души са загинали и 25 ранени след стрелба в отдалечена част на Канада. По-рано бе съобщено, че стрелецът е намерен мъртъв. Полицията проверява за втори замесен в стрелбата.
Жена е идентифицирана като заподозряна за стрелбата в гимназия в Канада
