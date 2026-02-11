Сподели close
Началникът на Канадската конна полиция (RCMP) Кен Флойд е съобщил пред репортери, че разследващите са идентифицирали жена като заподозряна за стрелбата в местна гимназия, съобщава агенция Associated Press.

Началникът не в разкрил името й, а мотивът за нападението остава неясен.

Флойд е заявил, че полицията все още разследва как жертвите са свързани с нападателя.

"ФОКУС" припомня, че най-малко 10 души са загинали и 25 ранени след стрелба в отдалечена част на Канада. По-рано бе съобщено, че стрелецът е намерен мъртъв. Полицията проверява за втори замесен в стрелбата.