Бездомна жена от Масачузетс беше арестувана в четвъртък, след като според твърденията е намушкала брутално друга жена в гърба, докато тя сменяла памперса на бебето си в тоалетната на емблематичния магазин Macy's Herald Square в Ню Йорк, в това, което властите наричат "непровокирана“ атака, предава Fox News.

Полицейското управление на Ню Йорк (NYPD) съобщи на Fox News Digital, че 39-годишната жена от Калифорния сменяла памперса на бебето си в тоалетната на седмия етаж на магазина, когато била намушкана два пъти в гърба и получила разкъсване на лявата ръка.

Полицията заяви, че нападението е било "непровокирано“ и че преди намушкването не е имало контакт между заподозряната, идентифицирана като Кери Ахърн, и жертвата.

Жертвата на намушкването е била откарана в болница Bellevue в стабилно състояние и се очаква да се възстанови напълно. Бебето не е пострадало при атаката.

