Blick.
"Жертвите са на възраст между 18 и 30 години“. "Докато човекът е в безсъзнание, той е просто номер“, обяснява спасителят от Вале. "Поехме много номера, защото не беше възможно да идентифицираме пациентите“, обяснява той.
Според местната медия много от жертвите са били прехвърлени в няколко швейцарски болници, включително тази в Цюрих, специализирана в лечението на тежки изгаряния.
Жертвите на пожара в Швейцария са на възраст между 18 и 30 години
