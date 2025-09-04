ЗАРЕЖДАНЕ...
Жертвите на трагедията в Лисабон са вече 17
Властите съобщиха, че ранените са около 20. Премиерът Луис Монтенегро обяви тридневен траур в памет на жертвите.
Все още нямаме официално потвърждение за причината за инцидента.
Тръмп реагира на съобщенията за смущения на GPS сигнала в самолета на Урсула фон дер Лайен в България
