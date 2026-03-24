"Това е брутално престъпление, което шокира обществото. Това е акт на изключителна жестокост към същество, което не е представлявало абсолютно никаква заплаха и въпреки това е било умишлено нападнато“, заяви Фелипе Санторо, полицейският комисар, отговарящ за разследването.
Нападателите – сред които и двама непълнолетни – бяха идентифицирани чрез записи от камери за видеонаблюдение и арестувани в събота, съобщи полицията в изявление.
Капибарата, която е от мъжки пол и тежи 65 килограма, откарана в Центъра за грижи за диви животни (CRAS) в югозападната част на Рио. "От 22 години лекуваме дивите животни в Рио тук и никога досега не съм приемал капибара, подложена на толкова екстремна агресия", коментира ветеринар от Центъра.
Той каза, че състоянието на животното се подобрява, но то "страда от травма на главата, оток с вътрешно кървене около лявото око и множество наранявания по гърба“.
През последните години полуводната капибара – родом от Южна Америка – си спечели верни почитатели в социалните мрежи.
Жестоко нападение с метални прътове над капибара
Още от категорията
Трима души починаха в избирателни секции по време на втория тур на местните избори във Франция
22.03
Експлозия пред дома на кмета на Ню Йорк: Полицията разследва "терористична атака", вдъхновена от ИДИЛ
10.03
