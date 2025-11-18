eKathimerini.
Мрачната находка е направена миналата сряда в планинския район близо до село Ливадеро.
Аутопсията установила, че животното е било простреляно два пъти - веднъж в гърба и веднъж в бедрото - преди да бъде обезглавено.
В съвместно изявление Организацията за природната среда и изменението на климата (OFYPEKA) и екологичната група "Калисто" предупреждават, че убиването или нараняването на мечки е престъпление, наказуемо от закона.
Жестоко убийство на мечка в Гърция, властите започнаха разследване
©
Още от категорията
/
Министерството на отбраната на Турция разкри самоличността на жертвите от катастрофата на военния самолет C-130
12.11
Арестуваха германец за управление на платформа за поръчкови убийства, насочена срещу Меркел и Шолц
11.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Зеленски: Украйна ще получи 100 изтребителя Rafale от Франция
15:03 / 17.11.2025
Еврокомисарят по отбрана: Европа не е готова за руска атака с дро...
12:57 / 17.11.2025
Клаудия "опустошава" Европа: Португалия издаде ново предупреждени...
12:44 / 16.11.2025
Украйна ще внася газ от Гърция през България?
11:13 / 16.11.2025
Протестиращи щурмуваха националния дворец в Мексико Сити, искат о...
09:09 / 16.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.