"Животното е от Афганистан - адската дупка на земята": Тръмп нарече нелегалните мигранти заплаха за САЩ
©
"Това отвратително нападение беше акт на зло, омраза и терор. Това беше престъпление срещу цялата ни нация, срещу човечеството. Днес вечерта сърцата на всички американци са с тези двама войници от Националната гвардия на Западна Вирджиния и техните семейства", заяви той.
"Като президент на Съединените щати съм решен да постигна това животно, което е извършило това злодеяние, да плати най-високата цена", добавя американският лидер.
"Нелегалните мигранти представляват най-голямата заплаха за САЩ, коментира още президентът Доналд Тръмп.
"Тази атака подчертава основната заплаха за националната сигурност, пред която е изправена нашата нация. Предишната администрация позволи на 20 милиона непроверени и неизвестни чужденци да проникнат в страната", заяви той.
Според политика никоя страна не трябва да бъде изложена на такъв риск за самото си съществуване.
Министерството на вътрешната сигурност е убедено, че задържаният заподозрян е чужденец, пристигнал в страната ни от Афганистан, адската дупка на земята. Той е бил докаран от администрацията на Байдън през септември 2021 г. с онези прословути полети, за които тогава всички говореха“, подчертава американският лидер.
Властите трябва да проведат проверка на всеки чужденец, пристигнал в САЩ от Афганистан по времето на Байдън.
Още от категорията
/
Пожарът в Хонконг отне живота на 44 души, стотици са в неизвестност, докато спасителните операции продължават
08:21
Андрей Новаков: Европа се събуди и си поиска мястото. Място на масата за преговори си взимаш, ако си го заслужил - никой няма да ти го даде даром
26.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Стрелба близо до Белия дом: Двама членове на Националната гвардия...
22:36 / 26.11.2025
Холивуд скърби! Почина актьор от "Бандата на Оушън"
23:14 / 26.11.2025
Калас: Путин не може да постигне целите си на бойното поле, затов...
22:12 / 26.11.2025
Мицкоски за нападението над Перев: Хибридна атака, не сме и очакв...
16:17 / 26.11.2025
Никола Саркози е окончателно осъден по делото "Бигмалион"
15:48 / 26.11.2025
ЕП взе решение да се блокира достъпа до социални медии за деца по...
15:09 / 26.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.