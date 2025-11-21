Западни медии пишат, че има план, договорен между Вашингтон и Москва и пратеници на двете държави за край на войната. Планът е в 28 точки. Очаква се срещата между украинския президент Володимир Зеленски и американския президент Доналд Тръмп."Вторият план на Доналд Тръмп, за който от сериозни източници се твърди, че вече го има, обезсмисля първия, защото в първия основното е Украйна да не е част от НАТО. Но ако получи гаранции за сигурност, които са на практика като страна-член за НАТО, това съвсем обърква нещата, а те така или иначе са достатъчно объркани", коментира Константин Вълков, журналист.Документът включва предложения, които Киев многократно е отхвърлял досегаПланът на Тръмп за мир в Украйна съдържа 28 точки и предвижда Киев да се откаже от територии на изток, да съкрати числеността на армията си и да се съгласи, че никога няма да се присъедини към НАТО."Някакси много симптоматично така се случва - преди да дойде някакъв натиск срещу Кремъл, има една забързана активност от страна на Русия или прилежащи към Кремъл лица, за да се отложи следващо действие, което не е в угода на Кремъл", заяви в студиото на bTV Елена Поптодорова, дипломат и вицепрезидент на Атлантическия клуб.Припомняме, че днес влизат в сила американските санкции срещу "Лукойл“ и "Роснефт“."Любопитна е динамиката в следното: Размяната на държавния секретар Марко Рубио и съответно Стив Уиткоф, защото ние чухме Марко Рубио, когато отсече категорично, че нищо не подсказва някакви добри резултати от евентуална среща, когато отпадна срещата в Будапеща и същевременно сега, когато трябва да се търси някаква приемлива формула, на сцената излиза Стив Уиткоф. Аз съм с много въпросителни около този план. Договориха се Дмитрий Петков и Уиткоф, но не е ясно какво са се договорили", заяви още Поптодорова.И Поптодорова, и Вълков смятат, че този план на Тръмп е страшен, особено ако няма резервен такъв."Това, което не спира да работи и в някакъв смисъл е обнадеждаващо е, че т.нар. 5 очи, т.е Алианса от Европейските сили, които предоставят разузнавателна информация, продължава да работи и се дава такава информация, тъй че още нищо не е загубено. Този план наистина значи едно - Ако Европа го приемe, следва война с Русия", смята Вълков."Няма президент, който да подпише такива отстъпки", смята Поптодорова."Всички знаят, че Путин вижда нахлуването в Украйна, като част на една историческа своя мисия. Така че всички тези 28 точки от плана на Тръмп са опасни, защото логиката на западните лидери е коренно различна с това Путин как вижда света", каза журналистът.Според Елена Поптодорова от Финландия и Швеция, доскоро неутрални държави, идват най-големите предупреждения за това как Европа трябва да остане твърда и единна и целият Западен свят да бъде готов. Шефът на отбраната на Швеция казва, че трябва да се готвим за генерационна война с Русия. Президентът на Финландия твърди, че не вижда никакви изгледи за начало на преговори до пролетта.