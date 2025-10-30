Журналистът Деница Китанова: Белград няма интерес да има сближаване на отношенията между България и Северна Македония
© Фокус
По думите й политическото влияние на Сърбия в Северна Македония става все по-осезаемо, като даде пример с вицепремиера Иван Стоилкович – сърбин, заемащ поста на министър на отношенията между общностите, който по презумпция би трябвало да решава въпросите с македонските българи. "В този смисъл аз не мисля, че неговата фигура ще позволи да се впишат българите и дори може би той ще е пречка за това.“
Сърбия използва така наречената мека сила, посочи още гостът, като това включва както психологически, така и ценностни въздействия срещу Северна Македония, а използването на провокации спрямо България, като съвместното честване на Сърбия и Северна Македония на Кумановска битка от миналия уикенд, само подкопава отношенията между България и югозападната й съседка. "Тези събития са малък щрих свързан с България, но те са част от една по-голяма картина, и тя е желанието на Русия за дестабилизация на Балканите.“
Медиите също подпомагат сръбския наратив с неглижирането на българската страна и превъзнасяне на сръбската, като се подчертават и старите спомени от бивша Югославия. Има и добри примери, посочи още Китанова, като Вести, МАК, МК и други, които отразяват обективно българската позиция, новините и мненията в България без да ги изопачават и без да ги заклеймяват по някакъв начин, но те са обвинявани в хибридна атака срещу Македония от техният вътрешен министър. "Аз виждам обаче една позитивна тенденция сред младите инфлуенсъри в TikTok, които говорят много позитивно за България, защото истината за тях е на един клик разстояние.“
Пътят пред Северна Македония в момента е в застой, категорична е Китанова. "Но няма вечни премиери, нито вечни правителства и аз вярвам, че може би ще дойде едно следващо правителство в Северна Македония, което няма да е толкова зависимо от Сърбия и ще има политическата воля да впиша българите в Конституцията и да им даде равни права. Тези хора трябва да намерят политическа воля вътре в себе си, за да може Македония да върви напред в Европейския съюз.“
Още по темата
/
Проф. Павлов: Този фалшив ентусиазъм и лицемерие на РСМ, че искат да бъдат европейска земя, не отговаря на действията им
27.10
Мицкоски иска представители на РСМ в българското правителство: София да покаже европейска зрялост
11.10
Люпчо Георгиевски: Половината от правителството на Мицкоски са с двойно гражданство, респективно и българско
19.09
Желязков и Коща се обединиха: Северна Македония трябва да изпълни поетите ангажименти, за да напредне в преговорите
04.09
Външният министър: Очакваме РС Македония да изпълнява ангажиментите си, не е възможна промяна на договорения европейски консенсус
02.09
Гръцка евродепутатка, която се определя като македонка: Българите са прави! Хората в Скопие говорят български!
01.08
Мицкоски: Съвместна резолюция с България в ЕП е отговор на "единственото условие" на президента Радев
21.07
Марин Райков: Някой в Скопие прецени, че ЕС ще бъде външен попечител на антибългарската идеология
17.07
Още от категорията
/
Никола Стоянов за санкциите на Тръмп срещу "Лукойл" и "Роснефт": Целта е Путин да седне на масата за преговори
26.10
"Македония" не избра партия, а посока": ВМРО-ДПМНЕ с убедителна победа на първия тур на местните избори
20.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Лекарка е открита мъртва в спешното отделение
22:39 / 29.10.2025
Откриха златни бижута за над 220 000 лева в кофа кисело мляко
13:05 / 29.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.