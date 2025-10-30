Сърбия винаги е разглеждала Македония като зона на свое културно и политическо влияние, и в този смисъл Белград няма интерес да има сближаване на отношенията между България и Северна Македония. Признанието и вписването на българите в македонската конституция би подкопало сръбския наратив за македонската идентичност, която за Сърбия е различна от българската. Това каза в предаването "журналистът от сайта "Актуално“ Деница Китанова.По думите й политическото влияние на Сърбия в Северна Македония става все по-осезаемо, като даде пример с вицепремиера Иван Стоилкович – сърбин, заемащ поста на министър на отношенията между общностите, който по презумпция би трябвало да решава въпросите с македонските българи. "В този смисъл аз не мисля, че неговата фигура ще позволи да се впишат българите и дори може би той ще е пречка за това.“Сърбия използва така наречената мека сила, посочи още гостът, като това включва както психологически, така и ценностни въздействия срещу Северна Македония, а използването на провокации спрямо България, като съвместното честване на Сърбия и Северна Македония на Кумановска битка от миналия уикенд, само подкопава отношенията между България и югозападната й съседка. "Тези събития са малък щрих свързан с България, но те са част от една по-голяма картина, и тя е желанието на Русия за дестабилизация на Балканите.“Медиите също подпомагат сръбския наратив с неглижирането на българската страна и превъзнасяне на сръбската, като се подчертават и старите спомени от бивша Югославия. Има и добри примери, посочи още Китанова, като Вести, МАК, МК и други, които отразяват обективно българската позиция, новините и мненията в България без да ги изопачават и без да ги заклеймяват по някакъв начин, но те са обвинявани в хибридна атака срещу Македония от техният вътрешен министър. "Аз виждам обаче една позитивна тенденция сред младите инфлуенсъри в TikTok, които говорят много позитивно за България, защото истината за тях е на един клик разстояние.“Пътят пред Северна Македония в момента е в застой, категорична е Китанова. "Но няма вечни премиери, нито вечни правителства и аз вярвам, че може би ще дойде едно следващо правителство в Северна Македония, което няма да е толкова зависимо от Сърбия и ще има политическата воля да впиша българите в Конституцията и да им даде равни права. Тези хора трябва да намерят политическа воля вътре в себе си, за да може Македония да върви напред в Европейския съюз.“