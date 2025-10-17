ЗАРЕЖДАНЕ...
Журналистът Николай Кръстев: Обиколката на Урсула фон дер Лайен в Западните Балкани не е просто протоколна визита, а стратегически сигнал
© NOVA NEWS
"Тази обиколка имаше три измерения – политическо, икономическо и геополитическо. Тя показа, че ЕС продължава да гледа на Западните Балкани като на стратегическа част от своето бъдеще“, подчерта Кръстев пред NOVA NEWS.
Той посочи, че един от основните акценти в обиколката е представянето на плана за растеж на Западните Балкани – програма на стойност 6 милиарда евро, насочена към стимулиране на инвестициите и свързаността между икономиките на региона и тази на Европейския съюз.
"Виждаме конкретни проекти – фабрики за изкуствен интелект, които ще се изграждат в Албания, Черна гора и Сърбия“, отбеляза журналистът.
Той подчерта, че посещението на Урсула фон дер Лайен в Белград е било "особено показателно“.
"Тя получи много ясен мандат от Европейския парламент – зелените, социалистите и демократите настояват, че диалогът със Сърбия не може да продължава на всяка цена. Фон дер Лайен вече говори и с представители на неправителствения сектор, а не само с властта в Белград. Това е промяна в тона на Брюксел“, обясни Кръстев.
По думите му Сърбия остава поле на конкуриращи се влияния – европейско и руско. Експертът отбеляза, че президентът Александър Вучич продължава да поддържа близки отношения с Москва, докато ЕС опитва да върне Белград по пътя на реалната евроинтеграция.
"Европейската комисия вече поставя по-ясни условия. Вучич е поканен след месец в Брюксел, където ще бъде даден сигнал какво точно се очаква от Сърбия. Въпросът е – иска ли политическият елит на Сърбия Европа? Хората там вече искат, но политиците все още се колебаят“, смята Николай Кръстев.
Журналистът коментира и темата за Косово и я определи като "най-деликатната точка в сръбско-европейските отношения".
"Косово е независима вече 18 години. За този период Белград можеше вече да приеме реалността. ЕС действа прагматично – целта е икономически просперитет, стабилност и развитие“, каза Кръстев.
Журналистът подчерта, че България остава ключова държава в европейската политика към Балканите.
"Не е случайно, че месец преди визитата на Урсула фон дер Лайен в региона тя беше именно в София. През България минават европейските послания за стабилност – както в Западните Балкани, така и по източния фланг на ЕС, особено в контекста на войната в Украйна“, посочи той.
И допълни, че страната ни трябва да бъде по-активна дипломатически: "България би могла да има специален пратеник за Западните Балкани, който да координира политиките ни с Хърватия и партньорите в ЕС. Така бихме имали по-ясна роля в процесите на интеграция и сигурност в региона.“
Според него Черна гора и Албания се очертават като първите държави, които могат да се присъединят към ЕС още през 2028–2030 г.
"Техният напредък е очевиден. За Черна гора въпросът вече е чисто технически“, отбеляза Кръстев.
Още от категорията
/
Над 90 са жертвите в Европа за година след инциденти със самолети, планери, хеликоптери и балони
16.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Тръмп обяви, че ще се срещне с Путин в Будапеща
21:18 / 16.10.2025
Тръмп провежда "много дълъг" разговор с Путин
22:44 / 16.10.2025
Съдът на ЕС все още счита домашните любимци за "багаж" при полети...
18:25 / 16.10.2025
Силяновска иска от Фон дер Лайен "креативни решения", за да се сп...
14:28 / 16.10.2025
Френското правителство под натиск: Парламентът гласува вот на нед...
10:44 / 16.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.